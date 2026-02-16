Μυθική γκάφα: Έκαναν τον Ρούμπεν Αμορίμ... παίκτη της Τζένοα! (pic)

Σε μια απίθανη γκάφα υπέπεσε ο άνθρωπος που επιμελείται τα γραφικά του τηλεοπτικού παρόχου της Serie A, στην αναμέτρηση της Τζένοα με την Κρεμονέζε.

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο 20χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός των Γενοβέζων, Άλεξ Αμορίμ και κάπου εκεί έγινε το μεγάλο μπέρδεμα.

Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα γραφικά του τηλεοπτικού παρόχου της Serie A, αντί για φωτογραφία του Άλεξ Αμορίμ, έβαλε το πρόσωπο του πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ!