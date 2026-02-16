Μυθική γκάφα: Έκαναν τον Ρούμπεν Αμορίμ... παίκτη της Τζένοα! (pic)

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο 20χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός των Γενοβέζων, Άλεξ Αμορίμ και κάπου εκεί έγινε το μεγάλο μπέρδεμα.
Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα γραφικά του τηλεοπτικού παρόχου της Serie A, αντί για φωτογραφία του Άλεξ Αμορίμ, έβαλε το πρόσωπο του πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ!
In today's match between Cremonese and Genoa, Alex Amorim made his debut. Serie A editing team displayed him as Ruben Amorim wearing a Genoa jersey. pic.twitter.com/maJQ7kdpiQ— Troll Football Media (@TrollFootball2) February 15, 2026