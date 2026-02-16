Αναγνωστόπουλος: «Γλυκόπικρη γεύση η ισοπαλία»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος μετά το ισόπαλο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στους «βυσσινί».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σίγουρα όπως ξεκίνησε και εξελίχθηκε το παιχνίδι έχουμε μια γλυκόπικρη γεύση. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, αλλά έτσι είναι όταν παίζεις κόντρα σε μεγάλη ομάδα. Βοήθησε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που περνάει μια δύσκολη φάση. Κρατάμε τον βαθμό της ισοπαλίας».

Για το πώς διαχειρίστηκαν την ήττα από τον Παναιτωλικό: «Το ποδόσφαιρο έχει και κακές μέρες. Με τον Παναιτωλικό ήταν ένα κακό ματς. Δεχθήκαμε ένα γκολ που ούτε σε προπόνηση δεν έμπαινε. Κακές βραδιές υπάρχουν. Σημασία έχει να κοιτάς την επόμενη μέρα και να κοιτάς τους τρεις βαθμούς, γιατί τους χρειαζόμαστε αναγκαία. Η σωτηρία θα πάει σε υψηλούς βαθμούς. Θα πορευθούμε σαν οικογένεια, μια γροθιά».

Για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Πάμε να προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή τύχη και να εισπράξουμε όσους βαθμούς μπορούμε».

Για τον Παναθηναϊκό: «Περνάει μια δύσκολη φάση. Έχει έμπειρο προπονητή και στελέχη. Πιστεύω θα βρουν την άκρη. Ο κόσμος του έχει απαιτήσεις και είναι λογικό».