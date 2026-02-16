Ηλιάδης: «Μας μένει πίκρα για το αποτέλεσμα»

Ο Χάρης Ηλιάδης μετά το ισόπαλο 1-1 της ΑΕΛ στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι στους παίκτες των «βυσσινί» μένει μια πικρία για το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι μαζέψαμε δυνάμεις και βγάλαμε μια καλή αντίδραση, το παιχνίδι πήγε όπως το θέλαμε, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Δεχθήκαμε ένα γκολ, που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα, μας μένει μια πικρία για το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα.

Τώρα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το ματς, ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, όπου πρέπει να πάρουμε και εκεί ένα θετικό αποτέλεσμα».