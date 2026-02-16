Η ΑΕΚ «ειδοποίησε», ο ΠΑΟ βασανίζεται!

Ο Βασίλης Βέργης κάνει τον απολογισμό της αγωνιστικής των "Χ" με κερδισμένους και "χ"αμένους

Τρεις ισοπαλίες στα "ψηλά", στην πρώτη 5άδα διατήρησαν τη βαθμολογία ως είχε, όμως δεν μπορούν όλοι να νοιώθουν το ίδιο:

- Η ΑΕΚ είναι στους "κερδισμένους" παρόλο που δε νίκησε. Η ομάδα που στον πρώτο γύρο είχε χάσει με κάτω τα χέρια από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, για λίγα εκατοστά... δοκαριού δεν πήρε διπλό στην Τούμπα. Πριν από λίγα χρόνια ο Μελισσανίδης είχε πει μια ατάκα που ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές για την "πρωταθληματική επιστροφή" της Ένωσης: "Ακόμη δεν έχω ειδοποιήσει". Θα την δανειστώ για να πω ότι η ΑΕΚ (του Ηλιόπουλου σήμερα), με την εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη "ειδοποίησε" τον ανταγωνισμό της ότι είναι απόλυτα έτοιμη και αποφασισμένη να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι την τελευταία στιγμή. Πραγματικά εντυπωσιακό πως μια "νέα" ομάδα 8 μηνών που έχει καταφέρει να φτιάξει ταυτότητα, χαρακτήρα και προσωπικότητα ικανά να την έχουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Απόλυτα ανταγωνιστική απέναντι στον περσινό πρωταθλητή Ολυμπιακό και στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ, την ομάδα που παίζει καιρό τώρα το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο στη χώρα.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει στην Τούμπα (τα δύο δοκάρια "μιλούν"), θεωρώ ότι ήταν σε μεγαλύτερα διαστήματα καλύτερη του ΠΑΟΚ, ξεπέρασε χάρη στον Στρακόσια αλώβητη το κακό ξεκίνημά της στο ματς και έδειξε πως ο στόχος της ήταν να πάρει το διπλό, όχι την ισοπαλία. Προφανώς αν είχε γίνει το 1-0 στο πέναλτι του Γιακουμάκη -ακόμη ένα τσαπατσούλικο μαρκάρισμα του Μουκουντί που αυτή τη φορά δεν στοίχισε στην ομάδα του, αντίθετα με ότι συνέβη κόντρα στον Ολυμπιακό- θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι, όμως γι αυτό υπάρχουν οι τερματοφύλακες: Για να αντιδρούν. Και ο συγκεκριμένος απόκρουσε τρίτο πέναλτι στη σεζόν!

- Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στους κερδισμένους, καθώς αν νικούσε στο ντέρμπι θα γινόταν μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Βεβαίως με νίκη στο ματς που χρωστάει κόντρα στην Κηφισιά θα είναι στην κορυφή κι αυτός. Δεδομένα πληγώθηκε από τις απουσίες (Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ συν τον Μεϊτέ που λύγισε στο 52΄) αλλά και την έλλειψη ενέργειας. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που είπε ο Λουτσέσκου -"Μας πνίγει η κούραση"- αλλά πραγματικότητα. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε ολόκληρη εβδομάδα να δουλέψει, ο ΠΑΟΚ είχε τη ρεβάνς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά σίγουρα επηρέασαν το παιχνίδι του παρά το γεγονός ότι πάλεψε ως το τέλος και έχασε τεράστια ευκαιρία με την κεφαλιά του Καμαρά. Η επιλογή του Χατσίδη δεν βγήκε, όμως με τόσες απουσίες στο χώρο πίσω από τον φορ, ουδείς μπορεί να "ψέξει" τον προπονητή για τις επιλογές του. Αυτό το διάστημα ο Λουτσέσκου πρέπει να αναζητά ενέργεια για την ομάδα του από κάθε παίκτη του ρόστερ. Και κόντρα στη Θέλτα τα πράγματα θα είναι ακόμη δυσκολότερα.

- Ο Ολυμπιακός, σε ό,τι αφορά τη μάχη της κορυφής, έκανε ΤΗΝ ΓΚΕΛΑ. Ούτε το γεγονός ότι έπαιζε από το 41' με παίκτη παραπάνω

-με αυτή την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ απόφαση του Φωτιά στην ανύπαρκτη 2η κίτρινη στον Όζμπολτ- άλλαξε την εικόνα του. Της αγίας... σέντρα έγινε ΚΑΙ στη Λιβαδειά. Ένα ποδοσφαιρικό ''μοτίβο'' που δεν μπορούσε να οδηγήσει πουθενά, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές όταν οι ερυθρόλευκοι εγκλωβίζονται. Είναι πασιφανές πως όσο ο (κουρασμένος) Ελ Κααμπί δεν σκοράρει ο Ολυμπιακός υποφέρει. Και η εσωστρέφεια ελλοχεύει, μαζί και η αμφισβήτηση. Ενα μεγάλο respect στον Λεβαδειακό και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μια ομάδα που ερχόταν από το σοκ του αποκλεισμού στον τελικό του κυπέλλου, που είχε χάσει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και όχι μόνο κράτησε το μηδέν με 10 παίκτες, αλλά σκόραρε και με 10 παίκτες! Εστω κι αν σωστά δεν μέτρησε αφού όντως ο Παλάσιος είχε κάνει φάουλ στον Νασιμέντο. Ακόμη +6 είναι ο Λεβαδειακός από τον Παναθηναϊκό σε μια αγωνιστική που όλοι πίστευαν ότι η διαφορά θα πήγαινε στο τρίποντο.

- Σκέφτομαι αν πρέπει να γράψω έστω και λίγες αράδες για τον Παναθηναϊκό. Τι να (ξανα)πεις, αλήθεια, για μια ομάδα που αυτοβασανίζεται και βασανίζει μονίμως τους οπαδούς της; Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα πήρε σπουδαίο "διπλό" στο Φάληρο και οι φίλοι της για λίγο αναθάρρησαν. Στον ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε ούτε φάση. Ξεκίνησε το ματς στη Λεωφόρο με την ΑΕΛ με τρεις στόπερ (!), κάτι που δεν είχε κάνει ο Μπενίτεθ ούτε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό του, και είχε ένα άθλιο 45λεπτο!

Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν γκολ αλλά ουδέποτε μπήκε στο ματς ο Παντελίδης, ο οποίος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν μέσα σε δύο μεγάλες φάσεις (στη μία σκόραρε). Το κορυφαίο όλων; Οι αποδοκιμασίες στον Μπακασέτα κάθε φορά (!) που ακουμπούσε τη μπάλα. Και όταν σκόραρε, άλλοι οπαδοί του Παναθηναϊκού χειροκροτούσαν και άλλοι αποδοκίμαζαν!

Συγνώμη αλλά αν μπορεί κάποιος να διακρίνει ΠΩΣ αυτή η ομάδα θα ξεφύγει από το μόνιμο "μαύρο τούνελ", του βγάζω το καπέλο. Πιο εύκολα πιάνεις το τζόκερ!