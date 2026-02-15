AEK: Ο Ηλιόπουλος κατέθεσε στεφάνι στην Τούμπα και τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics/vid)

Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ κατά την άφιξη του κατέθεσε στεφάνι σε χώρο έξω από το γήπεδο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, στη Ρουμανία.

Θυμίζουμε πως πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, σύσσωμη η ΑΕΚ βρέθηκε στη Θύρα 4, καταθέτοντας εντός γηπέδου κίτρινα τριαντάφυλλα στη μνήμη των αδικοχαμένων ΠΑΟΚτσήδων. Η κίνηση αυτή, χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο, κάτι που είχε συμβεί και πριν λίγες μέρες με την ομάδα του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό Κυπέλλου.