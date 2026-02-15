Κριτική Παναθηναϊκού: Όλοι τραγικοί - Διασώθηκαν Μπακασέτας, Ταμπόρδα και Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών. Ξεχώρισε μόνο ο σκόρερ Μπακασέτας, πάλεψε ο Ταμπόρδα, βοήθησε ο Ζαρουρί.

Αλμπάν Λαφόντ: Δεν δέχθηκε πάρα πολλές φάσεις. Στις περισσότερες ήταν εκεί, ωστόσο στο γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του, χωρίς να φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, καθώς ήταν τετ α τετ.

Νταβίντε Καλάμπρια: Από τους λίγους που πάλεψαν. Προσπαθούσε από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο φαίνεται πως δεν μπορούσε να κάνει και πολλά όταν φαίνεται πως δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο σύστημα.

Αχμέντ Τουμπά: Πολύ κακό ματς από τον στόπερ του Τριφυλλιού, με τον Μπενίτεθ μάλιστα να τον κάνει και αλλαγή. Ο Τούπτα έφυγε στην κόντρα και σκόραρε, με τον 27χρονο να μην τον προλαβαίνει.

Γιώργος Κάτρης: Μέτριο ματς. Μαζί με τον Τουμπά ήταν οι δύο τελευταίοι παίκτες και τους έφυγε ο επιθετικός της ΑΕΛ, ωστόσο δεν κατάφερε να βοηθήσει και αρκετά και με κάποια ανεβάσματα που προσπάθησε.

Τιν Γιεντβάι: Επίσης μέτριο ματς, είχε κάποια θέματα αμύντικα με μερικούς παίκτες να του φεύγουν. Δεν φέρει ευθύνη στο γκολ.

Χάβι Ερνάντεθ: Κακό ντεμπούτο για τον Ισπανό. Δεν βοήθησε οριακά καθόλου επιθετικά, παρόλο που έπαιζε ως μπακ χαφ.

Άνταμ Τσέριν: Δεν βοήθησε όσο θα χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Στο μεγαλύτερο μέρος του ματς προσπαθούσε στο κέντρο χωρίς να καταφέρει κάτι ουσιαστικό, ενώ δεν δημιούργησε και φάσεις.

Τάσος Μπακασέτας: Ξεχώρισε στο ματς για τον Παναθηναϊκό, ενώ έσωσε και την ομάδα με το πολυ καλό σουτ που έκανε και σκόραρε. Προσπαθούσε να κάνει κάτι σε μία ομάδα χωρίς κανένα επιθετικό πλάνο.

Βιθέντε Ταμπόρδα: Πάλεψε όπως πάντα, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε να κάνει και θαυματα. Πολύ καλός σε μικρούς χώρους και για όσο αγωνίστηκε προσπαθούσε.

Σαντίνο Αντίνο: Μέτριο ματς από τον Αργεντίνο. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι ουσιαστικό για όσο αγωνίστηκε και για αυτό τον έκανε αλλαγή και ο Μπενίτεθ.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Άφαντος στο μεγαλύτερο μέρος του ματς. Βοήθησε στη φάση του γκολ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς. Βρήκε δίχτυα στο τέλος αλλά σε μια φάση που ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ και δεν έκανε κίνηση να καλυφθεί.

Αλλαγές:

Ανάς Ζαρουρι: Ξεκάθαρα η αλλαγή που βοήθησε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Μπήκε μέσα και ήταν ο μόνος που δημιούργησε φάσεις, χωρις ωστόσο να καταφέρει κι αυτός να κάνει θαυματα σε ομάδα χωρίς επιθετικό πλάνο.

Μίλος Πάντοβιτς: Σε ρηχά νερά μαζί με τον Σφιντέρσκι. Έπαιξαν μαζι στην επίθεση αλλά δεν κατάφεραν τίποτα.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Μπήκε στο 83ο λεπτό στην αναμέτρηση, έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.