Παναθηναϊκός: Οι παίκτες πήγαν να απολογηθούν στη 13 και άκουσαν τα εξ αμάξης

Το «Τριφύλλι» πραγματοποίησε μια ακόμα αποκαρδιωτική εμφάνιση φέτος και άφησε 2 πολύτιμους βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ, μένοντας στο 1-1 μέσα στην Λεωφόρο.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών, σαν να απολογούνται στον κόσμο, ο οποίος αντέδρασε με πολύ έντονες αποδοκιμασίες.
Η κατάσταση στο «Τριφύλλι» γενικά είναι πολύ τεταμένη, με την ομάδα να δίνει... μάχη με τον Λεβαδειακό για μια θέση στην πρώτη 4άδα και να βρίσκεται αυτή την στιγμή στο -6, έχοντας ένα ματς λιγότερο.