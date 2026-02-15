Παναθηναϊκός: Οι παίκτες πήγαν να απολογηθούν στη 13 και άκουσαν τα εξ αμάξης

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν μπροστά στο πέταλο να απολογηθούν μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει έντονα.

Το «Τριφύλλι» πραγματοποίησε μια ακόμα αποκαρδιωτική εμφάνιση φέτος και άφησε 2 πολύτιμους βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ, μένοντας στο 1-1 μέσα στην Λεωφόρο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών, σαν να απολογούνται στον κόσμο, ο οποίος αντέδρασε με πολύ έντονες αποδοκιμασίες.

Η κατάσταση στο «Τριφύλλι» γενικά είναι πολύ τεταμένη, με την ομάδα να δίνει... μάχη με τον Λεβαδειακό για μια θέση στην πρώτη 4άδα και να βρίσκεται αυτή την στιγμή στο -6, έχοντας ένα ματς λιγότερο.