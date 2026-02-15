Το πρόγραμμα των πρωτοπόρων ως το τέλος της κανονικής διάρκειας

Πέντε στροφές πριν το τέλος η μάχη για την κορυφή και την τετράδα μπαίνει στην τελική ευθεία.

Το θρίλερ στις πρώτες θέσεις της Super League συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αφού φαίνεται πως όλα θα κριθούν στην κόψη του ξυραφιού.

Η απόσταση ανάμεσα στις τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας παραμένει τρεις βαθμούς, ενώ ανοιχτή είναι και η μάχη για την τέταρτη θέση και την είσοδο στα πλέι-οφ που θα κριθεί ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα των πέντε πρωτοπόρων ως το τέλος της κανονικής διάρκειας έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ (49 βαθμοί)

22/02: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03: Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

07/03: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03: Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03: ΑΕΚ – Κηφισιά

2. Ολυμπιακός (48 βαθμοί)

21/02: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

01/03: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03: Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

3. ΠΑΟΚ (46 βαθμοί)

22/02: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

01/03: ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03: Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03: Βόλος – ΠΑΟΚ

4. Λεβαδειακός (39 βαθμοί)

22/02: ΑΕΚ - Λεβαδειακός

28/02: Κηφισιά - Λεβαδειακός

08/03: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

15/03: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

22/03: Λεβαδειακός - Ατρόμητος

5. Παναθηναϊκός (33 βαθμοί)

22/02: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

01/03: Παναθηναϊκός - Άρης

04/03: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (εξ αναβολής)

08/03: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

15/03: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

22/03: Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός