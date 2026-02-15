Παντελίδης: «Θα μπορούσαμε και τη νίκη»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ μετά την ισοπαλία της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως θα μπορούσαν να φύγουν με τους βαθμούς της νίκης από το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Σάββας Παντελίδης ανάφερε ότι η ομάδα του στάθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να κάνει κλασικές ευκαιρίες παρότι είχε περισσότερη ώρα των μπάλα στα πόδια του.

Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΛ

«Νομίζω ότι στο αμυντικό κομμάτι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε αφήσει τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Αν με ρωτάτε δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο αντίπαλος έχει την περισσότερη ώρα στην κατοχή του, έχει βγάλει ευκαιρίες και την μεγαλύτερη ευκαιρία την έχουμε εμείς. Αν πετύχουμε εκείνη την ώρα δεύτερο γκολ θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Οπωσδήποτε όμως μπορούμε να χαμογελάσουμε, όταν παίρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα με μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός.

Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, τη μεγάλη ευκαιρία την έχουμε εμείς μετά το 1-0. Θα μπορούσαμε αν είχαμε βάλει δεύτερο γκολ να πάρουμε τη νίκη».