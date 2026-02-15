Κριτική ΑΕΚ: «Κέρβερος» Στρακόσα, βρήκαν... δοκάρι Κοϊτά και Γιόβιτς!

Το SDNA... ακτινογραφεί την απόδοση των παικτών της Ένωσης στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ για το ντέρμπι κορυφής της Τούμπας.

Θωμάς Στρακόσα: «Κέρβερος» από τα... 11 βήματα στο 12', όταν απέκρουσε το πέναλτι του Γιακουμάκη, το τρίτο για φέτος, στην μεγαλύτερη στιγμή του ντέρμπι. Δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη επέμβαση, όμως κινδύνεψε στην κεφαλιά του Καμαρά στο 87' (άουτ).

Λάζαρος Ρότα: Ανταποκρίθηκε πολύ καλά αμυντικά και δυσκόλεψε όποια σέντρα ή ενέργεια επιχείρησε ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε να κάνει πολλά ανεβάσματα και να συμβάλει επιθετικά, κάτι που ποντάρει η ΑΕΚ.

Αρόλντ Μουκουντί: Η... άτυχη μέρα από νωρίς φαίνεται! Χρεώθηκε με πέναλτι στο 12' πάνω στον Ζαφείρη και στο 60' ζήτησε αλλαγή διότι δεν μπορούσε να ανασάνει από πόνους στο θώρακα. Στο 64' αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, γενικά ήταν καλός.

Φιλίπε Ρέλβας: Από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες της ΑΕΚ. «Μαγνήτισε» κάθε μπάλα στον αέρα, έβγαινε πρώτος πάνω σε αυτή χαμηλά. Ραγδαία η εξέλιξή του από το καλοκαίρι και σε ακόμα ένα ντέρμπι προσπάθησε να βοηθήσει, επίσης, στο «build up».

Σταύρος Πήλιος: Καλό παιχνίδι με ανεβάσματα για τον Έλληνα μπακ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχθηκε πίεση, όμως ο ΠΑΟΚ επέλεξε, κυρίως, την πλευρά του Ρότα για να επιτεθεί. Αντικαταστάθηκε στο 79' από τον Πενράις λόγω ενοχλήσεων.

Ορμπελίν Πινέδα: «Αρχοντικός» στο κέντρο και με τάση να πατά περιοχή ο Μεξικανός. Σε κάποιες περιπτώσεις βγήκε και στα αριστερά για να ψάξει ένα γύρισμα στην περιοχή. Ιδανικό δίδυμο με τον Μαρίν στα ντέρμπι και αποδείχθηκε άλλη μια φορά.

Ραζβάν Μαρίν: Καλό παιχνίδι και από τον Ρουμάνο χαφ στον άξονα, όμως τα χτυπήματά του στις στατικές φάσεις δεν ήταν όπως στις Σέρρες. Σπαταλήθηκαν αρκετές και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να απειλήσει με ένα βασικό ατού της, το «ψηλό» παιχνίδι.

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς: Φάνηκε να μην χάρηκε με την αλλαγή του στο 64', όμως ο Νίκολιτς ήθελε μια επιθετική «νότα» με τον Κουτέσα. Σημαντικές βοήθειες στον Ρότα, κάτι που έλειψε στη συνέχεια, όμως επιθετικά έβρισκε μπροστά του τον Μπάμπα.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά: Από τους διακριθέντες και ο Μαυριτανός winger. Είχε σουτ στο δοκάρι στο 39' και έψαχνε χώρους, γενικά, ώστε να εκτελέσει και να νικήσει τον Παβλένκα. Σε πολλές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ έστελνε πάνω του δυο παίκτες. Στο 79' έγινε αλλαγή με τον Λιούμπισιτς και πήγε στα αποδυτήρια, μάλλον, με ενοχλήσεις.

Λούκα Γιόβιτς: Μπορεί να μην του «βγήκε» το ματς συνολικά, όμως στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έφθασε κοντά στο «χρυσό» 0-1, με την κεφαλιά του καταλήγει στο δοκάρι. Ίσως δεν έπρεπε να ξεκινήσει με τον Βάργκα, αλλά με τον Ζίνι στην επίθεση.

Μπαρνάμπας Βάργκα: Πάνω-κάτω τα ίδια ισχύουν και για τον Ούγγρο, καθώς ως βασικός πλάι στον Γιόβιτς φάνηκε να μην δικαιώνει τον Νίκολιτς απέναντι σε ένα δεμένο δίδυμο (σ.σ. Μιχαηλίδης-Κεντζιόρα). Επιπλέον, δεν έγινε απειλητικός από τις στατικές φάσεις.

Ντομαγκόι Βίντα: Πέρασε ως αλλαγή στο 64' αντί του Μουκουντί που δεν μπορούσε να ανασάνει. Πήρε το περιβραχιόνιο και καθοδήγησε την άμυνα, διατηρώντας το «μηδέν» στο υπόλοιπο μισάωρο παρά την σπουδαία ευκαιρία του Καμαρά στο 87'.

Ντέρεκ Κουτέσα: Μπήκε ως αλλαγή στο 64' αντί του Γκατσίνοβιτς, ώστε να δώσει επιθετική «πνοή» από τα δεξιά και έπειτα στα αριστερά. Δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητικός, ενώ στο 84' πήρε κάρτα και είχε έντονο διάλογο με τον Κεντζιόρα.

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς: Αντικατέστησε τον Κοϊτά στο 79', δεν έδωσε πολλά, όμως «σέρβιρε» εξαιρετικά για τον Γιόβιτς στις καθυστερήσεις, με την κεφαλιά να καταλήγει στο δοκάρι.

Τζέιμς Πενράις: Κλήθηκε ως αλλαγή στο 79' αντί του Πήλιου που αισθάνθηκε ενοχλήσεις.

Αντόνιο Ζίνι: Χρησιμοποιήθηκε στις καθυστερήσεις αντί του Βάργκα. Δεν μπορεί να κριθεί.