Νίκολιτς: «Δείξαμε χαρακτήρα κάνοντας μια καλή εμφάνιση - Δεν θα σχολιάσω το πέναλτι»

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ισόπαλο (0-0) ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι των «Δικεφάλων» μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12' και το δοκάρι του Γιόβιτς στο 94' να είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα.

Ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, ενώ άφησε αιχμές για το κερδισμένο πέναλτι του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός:

«Δείξαμε μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στο γήπεδο, ήταν μια καλή εμφάνιση, μιας ομάδας που έδειξε χαρακτήρα ειδικά στα τελευταία 30 λεπτά. Μπορέσαμε και απειλήσαμε, το ματς ήταν ισορροπημένο. Ο Λούκα (Γιόβιτς) ο οποίος μας έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν με τα γκολ του είχε μια άτυχη στιγμή, θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Είμαστε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και σήμερα αποδώσαμε καλά.

Ήταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δε θέλω να σχολιάσω.

Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως

Για τον Πήλιο που αποχώρησε τραυματίας: «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».