Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ναι μεν αλλά...

Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τους Γιακουμάκη-Καμαρά, απειλήθηκε στο τέλος, όμως έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ.

Παβλένκα: Ασταθής και νευρικός ο Τσέχος κίπερ, φαίνεται πως τον έχει επηρεάσει ο τραυματισμός του.

Κένι: Ελάχιστες χαμένες μονομαχίες αμυντικά για μία ακόμα φορά, ενώ επιθετικά δεν «έδεσε» με τον Χατσίδη, κάτι που φάνηκε και στις πάσες και στις σέντρες. Επί 90 λεπτά έτρεχε ακατάπαυστα.

Κεντζιόρα: Με την ΑΕΚ να παίζει με δύο φορ, ήταν αυτονόητο πως θα πιεστεί. Ήταν αποτελεσματικός στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα.

Μιχαηλίδης: Εκ των κορυφαίων ο Έλληνας στόπερ, που πρέπει να μην έχασε μονομαχία στα ψηλά. Ημιαποτελεσματικές οι μακρινές του μπαλιές.

Μπάμπα: Είναι καλά και φαίνεται. Πλην ενός λάθους αμυντικά ήταν σταθερός, ενώ βοήθησε όσο μπόρεσε επιθετικά με ανεβάσματα.

Μεϊτέ: Η «σταθερά» του ΠΑΟΚ, κάτι που απέδειξε και σήμερα. «Έκοβε και έραβε» τις περισσότερες μπάλες στα χαφ, όμως ο τραυματισμός του τον πρόδωσε στο 52ο λεπτό.

Ζαφείρης: Χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί στα θέλω της ομάδας. Αρκετές αντοχές, όμως έλειψε αυτό το «κλικ».

Χατσίδης: Δεν ήταν καλός ο νεαρός με πολλές λάθος συνεργασίες και αρκετά λάθη. Αντικαταστάθηκε νωρίς.

Ζίβκοβιτς: Έδινε συνεχώς βοήθειες στον Μπάμπα, καθώς ξεκίνησε στ' αριστερά. Επιθετικά υπήρχε θέληση, υπήρχε λιγοστή ενέργεια και έλειψε η τελική πάσα.

Τάισον: Στο «δέκα» ο Βραζιλιάνος ελέω των τραυματισμών. Προσπάθησε από τις δύο πλευρές, πίεσε ψηλά, αλλά το σχήμα φάνηκε πως δεν «δένει». Στην επανάληψη έδειξε πως παραμένει... έφηβος τρέχοντας ασταμάτητα.

Γιακουμάκης: Είχε την ευκαιρία να «πληγώσει» την πρώην ομάδα του με το... καλημέρα, όμως ο Στρακόσα τον νίκησε σε πέναλτι, κάτι που τον επηρέασε κυρίως ψυχολογικά. Πίεσε και μόχθησε μέχρι το 90΄.

Οι αλλαγές:

Οζντόεφ: Μπήκε εκτάκτως λόγω Μεϊτέ, με το κέντρο μετά από ένα σημείο να χάνεται και από τις δύο ομάδες.

Καμαρά: Χάνει τεράστια ευκαιρία στο τέλος του ματς να λυτρώσει τον ΠΑΟΚ, σε μία μέτρια εμφάνιση από τον Αφρικανό.

Μπιάνκο: Έπαιξε λίγο δίχως να μπορεί να κριθεί.

