Πανσερραϊκός: Με αρκετές απουσίες στο Περιστέρι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο

Γνωστή έγινε η αποστολή του Πανσερραϊκού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Πανσερραϊκός θα παραταχθεί με αρκετές σημαντικές απουσίες στον αγώνα της Δευτέρας με τον Ατρόμητο, που ολοκληρώνει την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα των Σερρών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας και ο Ζεράρ Σαραγόσα ανακοίνωσε την αποστολή των 22 ποδοσφαιριστών.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τειχειρα, Μπιλέ και Σοφιανός.

Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Φέλτες, ο Λιάσος λόγω ίωσης, ο Αρμουγκόμ που ένιωσε ενοχλήσεις, ο τραυματίας Ουαγκέ, καθώς και οι Μαρίνος, Παυλής, Πουρλιοτόπουλος και Ρουμιάντσεβ.