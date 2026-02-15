Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα και ντεμπούτο Ερνάντεθ κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει με τριάδα στην άμυνα το «Τριφύλλι» κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ το ντεμπούτο του κάνει ο Ερνάντεθ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:00) την ΑΕΛ στην Λεωφόρο, με στόχο να πανηγυρίσει ένα ακόμα τρίποντο μετά το «διπλό» στο Φάληρο και να μειώσει την απόσταση από την τετράδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Σισοκό, Κώτσιρα, Ίνγκασον, Κυριακόπουλο και Τετέι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Τουμπά, Γεντβάι και Κάτρη να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Ερνάντεθ, δεξιά ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Τσέριν και Μπακασέτας. Πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι θα ξεκινήσουν οι Ταμπόρδα και Αντίνο.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς.