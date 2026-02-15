Λέτο: «Κρατάω τη νοοτροπία και την προσπάθεια των παικτών μου...»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο είδε την ομάδα του να ξεπερνάει το αρχικό σοκ και να κυνηγάει τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ.

Το 0-2 από τον ΟΦΗ στο πρώτο 8λεπτο έγινε 2-2 και θα μπορούσε να γίνει και 3-2 για την Κηφισιά.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του στάθηκε στην νοοτροπία των παικτών του που δεν παράτησαν το παιχνίδι και στο τέλος παραλίγο να φτάσουν στην ανατροπή.

Οι δηλώσεις του Αργεντινού προπονητή της Κηφισιάς.

«Ξέραμε ότι ο ΟΦΗ παίζει με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη λειτουργία στον αγωνιστικό χώρο, δυστυχώς στα πρώτα 10 λεπτά δεν είχαμε τη συγκέντρωση που απαιτούσε ο αγώνας προκειμένου να είμαστε στη θέση που έπρεπε να είμαστε, αυτό ο ΟΦΗ είχε την ποιότητα να το τιμωρήσει και μας πλήγωσε με τον τρόπο που σκόραρε τα δύο γκολ.

Είναι λογικό όταν βλέπεις το 0-2 να είναι σοκ για όλους, η ομάδα έδειξε την νοοτροπία που έχει, αυτό που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο, καταφέραμε και βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουμε, να βάλουμε δύο γκολ και στο τέλος μπορούσαμε να βάλουμε και τρίτο και να έχουμε κερδίσει τον αγώνα. Αυτό που κρατάω είναι η νοοτροπία και η προσπάθεια των παικτών.

Στο ποδόσφαιρο κάθε παίκτης χρειάζεται το χρόνο του για να ενταχθεί στην ομάδα, είναι παιδιά που ήρθαν τώρα, όλοι οι παίκτες βοήθησαν, έδωσαν το κάτι παραπάνω, χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους μέσα από την ομαδική λειτουργία και τη δουλειά προκειμένου να ενταχθούν πλήρως και να βοηθήσουν όπως όλα σήμερα όλα τα παιδιά».