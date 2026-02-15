Νίκη χωρίς λάμψη για την Πόρτο εναντίον της Νασιονάλ

Η Πόρτο επέστρεψε στις νίκες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της εναντίον της Νασιονάλ.

Στην 22η αγωνιστική, οι «Δράκοι» πήραν το τρίποντο με το φτωχό 1-0, βάζοντας τέλος σε ένα μικρό σερί δύο αγώνων χωρίς νίκη στην Primeira Liga.

Το γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μπένταρεκ στο 60ό λεπτό, δίνοντας στην ομάδα του Φρανσέσκο Φαριόλι τους πολύτιμους βαθμούς της νίκης.

Παρά το αποτέλεσμα, η εικόνα της Πόρτο στο γήπεδο δεν ήταν πειστική, με τους φιλάθλους να ζητούν περισσότερη αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα.

Με αυτή τη νίκη, η Πόρτο πήγε στους 59 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά της από τις Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπενφίκα στους 7, με την ομάδα της Λισαβόνας να μετρά ένα παιχνίδι λιγότερο.

