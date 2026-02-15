Κόντης: «Νομίσαμε ότι το παιχνίδι τελείωσε στο 2-0»

Ο Χρήστος Κόντης εξήγησε γιατί ο ΟΦΗ έχασε τη νίκη αν και προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με δύο γκολ.

Το ξεκίνημα για τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Νεάπολης ήταν ιδανικό, 0-2 στο 8’ αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και τελικά έφυγε με την ισοπαλία ενώ κινδύνεψε και με ήττα.

Ο Χρήστος Κόντης εξήγησε τι δεν πήγε καλά για την ομάδα του Ηρακλείου.

«Νομίζαμε πως το παιχνίδι τελείωσε στο 0-2, από εκεί και πέρα κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι, δεν ήμασταν καθόλου καλοί, δεν ήταν καθόλου κοντά οι γραμμές, δεν είχαμε ένταση στο κέντρο, χάσαμε πολλές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρό μυαλό.

Βέβαια ο αντίπαλος φαινόταν κάποιες φορές πως έβγαζε μεγαλύτερη δυναμική, πρέσαρες ψηλά, φαινόταν κάποιες φορές ότι έβγαζε περισσότερο δυναμική στο παιχνίδι, πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι γιατί για να κερδίσεις παιχνίδια πρέπει να είσαι καλός και σήμερα δεν ήμασταν καλοί και νομίζω δίκαια ήρθε ο ένας βαθμός».