Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Ζαφείρη - Μεϊτέ στα χαφ, βασικό Χατσίδη και Τάισον στο «δέκα»

Με το Δημήτρη Χατσίδη βασικό και τον Τάισον στο «δέκα», επιστρατεύοντας τον Ζαφείρη στα χαφ, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Νέο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, το τέταρτο συνεχόμενο, καθώς αυτή την φορά υποδέχεται την ΑΕΚ στην κατάμεστη Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Γίρι Παβλένκα θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Μεϊτέ και Ζαφείρη, με τον Τάισον να κινείται πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη και τους Ζίβκοβιτς-Χατσίδη να αγωνίζονται στα εξτρέμ.