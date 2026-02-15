Με δίδυμο στην επίθεση Γιόβιτς-Βάργκα η ΑΕΚ (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα, τους Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζίνι. 

Νοκ-άουτ ο Ελίασον 

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκλας Ελίασον στο αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Σουηδός εξτρέμ μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις οι οποίες τον κράτησαν εκτός. Δεν ειναι κάτι σοβαρό αλλά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί απο το αποψινό ματς. 

