Ίντερ - Γιουβέντους: Ένταση για τη διαιτησία και γκολ στο 90’ (vid)

Το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα σε Ίντερ και Γιουβέντους τελείωσε με νίκη των Νερατζούρι 3-2 χάρη σε γκολ του Ζιελίνσκι στο 90’ αλλά και με ένταση.

Ο αγώνας για την ακρίβεια σημαδεύτηκε από ένταση με τη διαιτησία. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Καλουλού της Γιουβέντους έφυγε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα με παίκτη λιγότερο.

Η απόφαση θεωρήθηκε υπερβολική από τους ανθρώπους των Μπιανκονέρι, προκαλώντας έντονη αντίδραση μετά τη λήξη, με τον προπονητή Σπαλέτι, τον πρόεδρο Κομολί και τον Κιελίνι να φωνάζουν μέσα στη φυσούνα.

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το νικητήριο γκολ, αφού οι οπαδοί της Ίντερ προκάλεσαν τους φιλοξενούμενους, αναγκάζοντας τους τελευταίους να αποχωρήσουν νωρίτερα.