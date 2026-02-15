Ίντερ - Γιουβέντους: Ένταση για τη διαιτησία και γκολ στο 90’ (vid)

Ο αγώνας για την ακρίβεια σημαδεύτηκε από ένταση με τη διαιτησία. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Καλουλού της Γιουβέντους έφυγε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα με παίκτη λιγότερο.
Η απόφαση θεωρήθηκε υπερβολική από τους ανθρώπους των Μπιανκονέρι, προκαλώντας έντονη αντίδραση μετά τη λήξη, με τον προπονητή Σπαλέτι, τον πρόεδρο Κομολί και τον Κιελίνι να φωνάζουν μέσα στη φυσούνα.
Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το νικητήριο γκολ, αφού οι οπαδοί της Ίντερ προκάλεσαν τους φιλοξενούμενους, αναγκάζοντας τους τελευταίους να αποχωρήσουν νωρίτερα.
🚨😡 After Inter-Juventus match, Spalletti, Comolli, and Chiellini confronted the referee. They were unhappy with Kalulu's red card in the first-half. pic.twitter.com/8PLod3tPg4— EuroFoot (@eurofootcom) February 15, 2026