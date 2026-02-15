Αρκεί το νομοσχέδιο για το παράνομο στοίχημα;

Οι αργοί ρυθμοί της ελληνικής Δικαιοσύνης επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά από μια είδηση που έρχεται από την Τουρκία και αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Εδώ και έναν χρόνο στη γειτονική χώρα έχει ανοίξει δικαστική έρευνα για το στοιχηματικό κύκλωμα. Εντοπίστηκαν 923 εμπλεκόμενοι, κυρίως από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ορισμένοι προφυλακίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν και κάποιοι απαλλάχτηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν ακόμη 510 υπαίτιοι και θα ελεγχθούν από την τουρκική δικαιοσύνη. Όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο!

Στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 2022, άνοιξε η υπόθεση του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Η δικογραφία λιμνάζει, οι 183 κατηγορούμενοι δεν έχουν ακόμη απολογηθεί στην ανακρίτρια και ουδεμία πειθαρχική απόφαση έχει ληφθεί από τα δικαιοδοτικά όργανα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αυτές οι πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης αλλοιώνουν και τις ετυμηγορίες.

Εκτός από τους εμπλεκόμενους που ξεφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου, υπάρχει ένα πολύ πιο σοβαρό ζήτημα: Το παράνομο στοίχημα ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 1,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2024, καθώς παρατηρείται εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Είδε και αποείδε η κυβέρνηση και αποφάσισε να φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για το παράνομο στοίχημα. Το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στη φάση της επεξεργασίας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως αντιμετωπίζει τα τεχνάσματα των απατεώνων του στοιχήματος. Διότι θεωρείται βέβαιο ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα επιλέξουν νέους φορολογικούς παραδείσους για να συνεχίσουν τις έκνομες δραστηριότητές τους.

Η τιμωρητική μέθοδος έχει την αξία της, αλλά το κρίσιμο είναι να μη χάνονται χρήματα από τον κρατικό κορβανά. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία που έχει στην κατοχή της η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος, στην οποία προΐσταται ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Η τεχνογνωσία είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να μην βάζουν οι διάφοροι επιτήδειοι τα χέρια τους στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών.

Κι αν στην Τουρκία εκκαθαρίζουν το δικό τους σκάνδαλο, στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που ενεπλάκησαν στο στοιχηματικό κύκλωμα κάποιοι άνθρωποι μπήκαν μέχρι και στη φυλακή. Μάλιστα οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία για να καλύψουν τις ζημιές που έκαναν στις χώρες τους. Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ακριβώς τις ίδιες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αρα δεν αρκεί ένα νομοσχέδιο για να καταπολεμηθεί το παράνομο στοίχημα, αλλά κυρίαρχα η πολιτική βούληση που στην Ελλάεδα - δυστυχώς - εμφανίζει μηδενικό πρόσημο.