Αριστείδης Καμπανός: «Όχι πια βία μέσα στον αθλητισμό!»

Το μήνυμα του Αριστείδη Καμπανού κατά την παρουσία του στον αγώνα δρόμου που διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Δομή Εις το όνομα του Άλκη

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη, Αριστείδης Καμπανός έστειλε το δικό του μήνυμα κατά την παρουσία του στον αγώνα δρόμου από την Δομή εις το όνομα του Άλκη.

Αναλυτικά ανέφερε:

"Η 1η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε από την πολιτεία ως ημέρα μνήμης για την δολοφονία του Άλκη. Εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε ο αθλητισμός πριν από 3000 χρόνια, για να ενώσει τους Έλληνες να μην μάχονται μεταξύ τους και μέσα από το αθλητικό πνεύμα να είναι ενωμένοι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα και η ημέρα του αθλητισμού να ενώνει τις φωνές των φιλάθλων όλων των ομάδων, ώστε να βροντοφωνάξουν "Όχι πια βία μέσα στον αθλητισμό!". Ας είναι η μέρα του αθλητισμού του φιλάθλου μια καλύτερη ημέρα για τους ανθρώπους. Μια ημέρα ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι - καλύτεροι φίλαθλοι!"