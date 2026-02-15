Συγκινητικό μήνυμα από τον ΠΑΟΚ: «Για κάθε παιδικό χαμόγελο, που είναι χρέος μας να φωτίζει τον κόσμο»

Συγκλονιστικό μήνυμα έστειλε ο ΠΑΟΚ ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του παιδικού καρκίνου. «Για την γενναιότητα και την ελπίδα τους, που είναι πιο δυνατή από τον φόβο», αναφέρουν οι ασπρόμαυροι.

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, με τον Δικέφαλο να στέλνει ένα «δυνατό» μήνυμα.

«Ενημερωνόμαστε, προλαμβάνουμε, στηρίζουμε. Για κάθε παιδικό χαμόγελο, που είναι χρέος μας να φωτίζει τον κόσμο. Για την γενναιότητα και την ελπίδα τους, που είναι πιο δυνατή από τον φόβο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ, στηρίζοντας τους ήρωες της ζωής.