Αποβολή Αλμέιδα: Το φύλλο αγώνα που «καίει» τον Πελάδο

Κίνδυνος για σοβαρή τιμωρία του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε κόντρα στην Αλαβές - Όλα όσα αναφέρει το φύλλο αγώνος για τη στάση του "Πελάδο".

Προβλήματα για τον Ματίας Αλμέιδα ο οποίος αποβλήθηκε στην εντός έδρας ισοπαλία της Σεβίλλης με την Αλαβές (1-1) για την 24η στροφή της La Liga. Η ομάδα του πρώην προπονητή της Ένωσης πήρε ακόμη ένα άσχημο αποτέλεσμα, το οποίο την κράτησε στην 12η θέση της βαθμολογίας, μόλις 4 πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Πελάδο «εξερράγη» στο φινάλε του αγώνα, μετά από την αποβολή του Κίκε Σάλας και τα προβλήματα ξεκινούν... κάπου εδώ, καθώς το φύλλο αγώνα "καίει" τον έμπειρο τεχνικό για την συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με τα όσα σημείωσε στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής της συνάντησης, Ιόσου Γκαλέχ:

«Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».

Πλέον ο Αλμέιδα είναι αντιμέτωπος με σοβαρότατη τιμωρία, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 127 των κανονισμών, οι ενστάσεις προς τους διαιτητές τιμωρούνται με αποκλεισμό από 2 παιχνίδια έως και έναν μήνα.

Αυτό όμως που τον κάνει να κινδυνεύει με ακόμη μεγαλύτερη τιμωρία είναι η άρνησή του να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από ένα έως 3 επιπλέον παιχνίδια.