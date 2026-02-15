«Καπνός» τα εισιτήρια για το ντέρμπι Δικεφάλων - Sold out το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (pics)

Σε γεμάτη Τούμπα θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι κορυφής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια έγιναν... καπνός.

Ώρα ντέρμπι Δικεφάλων, αλλά και ντέρμπι κορυφής, το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερο «δέλεαρ» μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Τα διαθέσιμα «ασπρόμαυρα» εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με την Τούμπα να αναμένεται γεμάτη για το τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Μία Τούμπα που παραμένει αήττητη έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν να ηττηθούν εντός έδρας από τις 13/2/2025, ενώ φέτος έχουν επικρατήσει των Ολυμπιακού (2-1), Παναθηναϊκού (2-0), αλλά και Άρη (3-1) στο πρωτάθλημα.