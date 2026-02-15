Άρης: Μια κακή μέρα στη δουλειά για τον Κουαμέ...

Ο Κριστιάν Κουαμέ πήρε για πρώτη φορά θέση βασικού με τα κιτρινόμαυρα, όμως, σύμφωνα με την στατιστική του, ήταν σαν να μην έπαιξε καθόλου...

Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο συνηθίζουμε να λέμε πως ο επιθετικός ήταν ολομόναχος στην επίθεση. Το σέντερ φορ συχνά μένει μόνο του στην αντίπαλη περιοχή και δεν τροφοδοτείται όσο θα ήθελε, με αποτέλεσμα να μένει μακριά από τα γκολ και τις ευκαιρίες.

Στην περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ όμως, του ποδοσφαιριστή του Άρη, και συγκεκριμένα στην εμφάνιση του στο Πανθεσσαλικό, απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, τα πράγματα παίρνουν κυριολεκτική μορφή. Η φράση περί "μοναξιάς" αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Ο Ιβοριανός στην χθεσινή του παρουσία απέναντι στην ομάδα της πρωτεύουσας της Μαγνησίας είχε 16 επαφές με την μπάλα, από τις οποίες έχασε 9 φορές την κατοχή, κερδίζοντας μόλις δύο φάουλ στις μονομαχίες που πρόλαβε να σημειώσει, είχε 3 εύστοχες πάσες, μία αμυντική προσπάθεια και ένα τάκλιν. Όλα τα παραπάνω σε 60 λεπτά συμμετοχής, έχοντας ελάχιστη απειλή για την εστία του Σιαμπάνη, ψάχνοντας ακόμη τα πατήματά του με την νέα του ομάδα.

Προφανώς και η χθεσινή εμφάνιση δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη για τον επιθετικό από την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς οι συμπαίκτες του δεν κατάφεραν ποτέ να τον βρουν στο αντίπαλο μισό, όμως ο Κουαμέ θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ περισσότερο αν θέλει να καθιερωθεί στην κορυφή της επίθεσης στα επόμενα παιχνίδια, έχοντας ανταγωνιστές του τους Μορόν, Καντεβέρε και Αλφαρέλα.