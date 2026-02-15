Σκάουτερ της Γιουνάιτεντ είδαν το ντέρμπι Ίντερ-Γιουβέντους

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έστειλαν δύο σκάουτερ στο μεγάλο ιταλικό ντέρμπι, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους σε συγκεκριμένους παίκτες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι απεσταλμένοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκαν στο Σαν Σίρο για το ντέρμπι της Ίντερ με την Γιουβέντους, παρακολουθώντας δύο συγκεκριμένου ποδοσφαιριστές.

Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας παρακολούθησαν τον 28χρονο αριστερό μπακ των «νερατζούρι», Φεντερίκο Ντι Μάρκο αλλά και τον 25χρονο στόπερ της Γιουβέντους, Πιέρ Καλούλου.

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν σχηματίσει θετική άποψη για τους δύο ποδοσφαιριστές και ετοιμάζονται να κάνουν την κίνησή τους στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού για την απόκτησή τους.