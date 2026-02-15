Η Ρεάλ έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι στα Top-5 πρωταθλήματα

Οι Μαδριλένοι έχουν «γράψει» ένα ιδιαίτερο ρεκόρ την φετινή σεζόν, όντας η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι στις πέντε μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου επικράτησε της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-1 σε ένα ματς που καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ των Μαδριλένων και ένα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 13 κερδισμένα πέναλτι την φετινή σεζόν και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας, με την Μπάγερν να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με εννιά.