Η Ρεάλ έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι στα Top-5 πρωταθλήματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου επικράτησε της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-1 σε ένα ματς που καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ των Μαδριλένων και ένα υπέρ των φιλοξενούμενων.
Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 13 κερδισμένα πέναλτι την φετινή σεζόν και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας, με την Μπάγερν να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με εννιά.
13 - Teams with most penalties won in top five European leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) February 14, 2026
13 - REAL MADRID 🇪🇸
9 - Bayern München 🇩🇪
8 - Mainz 05 🇩🇪
8 - Brentford 🏴
8 - Brest 🇫🇷
