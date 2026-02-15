Η Μάντσεστερ Σίτι ισοφάρισε στοιχειωμένη επίδοση στο FA Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε την πρόκρισή της στους «16» του FA Cup, επικρατώντας με 2-0 της Σάλφορντ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση που κρατούσε 145 ολόκληρα χρόνια!

Συγκεκριμένα, οι «Σίτιζενς» με τη νίκη απέναντι στη Σάλφορντ έφτασαν τις 17 συνεχόμενες ως γηπεδούχοι στο FA Cup ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο σερί νικών εντός έδρας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η πρώτη ομάδα που έτρεξε σερί 17 νικών ως γηπεδούχος στο FA Cup ήταν η Κλάπαμ Ρόβερς μεταξύ Δεκεμβρίου 1873 και Φεβρουαρίου 1881!