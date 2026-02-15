Η Μάντσεστερ Σίτι ισοφάρισε στοιχειωμένη επίδοση στο FA Cup

Συγκεκριμένα, οι «Σίτιζενς» με τη νίκη απέναντι στη Σάλφορντ έφτασαν τις 17 συνεχόμενες ως γηπεδούχοι στο FA Cup ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο σερί νικών εντός έδρας στην ιστορία της διοργάνωσης.
Η πρώτη ομάδα που έτρεξε σερί 17 νικών ως γηπεδούχος στο FA Cup ήταν η Κλάπαμ Ρόβερς μεταξύ Δεκεμβρίου 1873 και Φεβρουαρίου 1881!
17 - Manchester City have won their last 17 FA Cup games at the Etihad Stadium, equalling the longest home winning streak in the competition’s history, set by Clapham Rovers between December 1873 and February 1881. Specialists. pic.twitter.com/k51Cm9divh— OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2026