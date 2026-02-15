Άγριο κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα: «Αν δεν μπορεί να αντέξει ας αλλάξει επάγγελμα!»

Σκληρή κριτική στον Άλβαρο Μοράτα άσκησε ο Σεσκ Φάμπρεγκας, μετά την ήττα της Κόμο από την Φιορεντίνα.

Ο Ισπανός τεχνικός με το σκορ στο 0-1 υπέρ των «Βιόλα» που αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο, έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον συμπατριώτη του, όμως ο Μοράτα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό και άφησε την ομάδα του επίσης με δέκα παίκτες.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του για την αποβολή του Άλβαρο Μοράτα, τονίζοντας ότι αν δεν μπορεί να αντέξει μια πρόκληση ας αλλάξει επάγγελμα!

«Οι προκλήσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μία πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα. Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής και περιμένω περισσότερα από αυτόν, η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας είναι λεπτή», ανέφερε ο Φάμπρεγκας.