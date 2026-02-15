Έξαλλοι στην Σεβίλλη για την αποβολή του Αλμέιδα: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο»

Ο Ματίας Αλμέιδα αποβλήθηκε από τον πάγκο της Σεβίλλης στο ισόπαλο 1-1 με την Αλαβές, με την απόφαση του διαιτητή να προκαλεί την έντονη αντίδραση των Ανδαλουσιάνων.

«Ο διαιτητής, που προφανώς δεν πήρε καμία κάρτα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αποφασίζει να βγάλει τη δική του κόκκινη κάρτα και να αποβάλει τον Αλμέιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχόλιό της η Σεβίλλη.

Με αυτόν τον τρόπο οι ιθύνοντες της Σεβίλλης, θέλησαν να δείξουν την αγανάκτησή τους για την απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης να αποβάλλει τον Αργεντινό τεχνικό.