Ο προπονητής της Λεβερκούζεν απαγόρευσε το... καρναβάλι στους παίκτες του ενόψει Ολυμπιακού!

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη απόφαση, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ του Champions League.

Στο Λεβερκούζεν αυτές τις ημέρες επικρατεί εορταστικό κλίμα λόγω του καρναβαλιού, όμως οι ποδοσφαιριστές των «ασπιρίνων» δεν μπορούν να το γιορτάσουν μετά την απαγόρευση που επέβαλλε ο Δανός προπονητής.

Συγκεκριμένα, ο Κάσπερ Χιούλμαντ απαγόρευσε στους παίκτες του να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις, αφού ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ του Champions League.

«Όχι. Ηρεμία και ησυχία. Σπίτι. Φαγητό. Ύπνος. Και μετά ξανά στη δουλειά», δήλωσε ο Δανός τεχνικός, όταν ρωτήθηκε αν οι ποδοσφαιριστές του θα μπορούσαν να γιορτάσουν έστω και λίγο το τοπικό καρναβάλι.

H αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την γερμανική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00.