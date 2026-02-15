Με τριάρα προκρίθηκε στους «16» του FA Cup η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ «καθάρισε» με άνεση την Μπράιτον, επικρατώντας με 3-0 για να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι φιλοξενούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους «Reds» για ένα ημίχρονο, όμως ο Κέρτις Τζόουνς λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Μπράιτον, βάζοντας σε θέση οδηγού την Λίβερπουλ.

Στο 56' ο Σομποσλάι, με υπέροχο σουτ διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ των «Reds», με τον Μο Σαλάχ στο 68' να βάζει το κερασάκι στην... τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 «σφραγίζοντας» την άνετη πρόκριση της Λίβερπουλ.

Το σημερινό (14/02) πρόγραμμα του FA Cup:



Μπάρτον-Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (1-1 κανονική διάρκεια, 2-1 στην παράταση)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 1-3

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0