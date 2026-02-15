«Περίπατος» της Ρεάλ και προσωρινά στην κορυφή

Δεν είχε κανένα πρόβλημα η Ρεάλ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη (4-1) και να ανεβεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, αναμένοντας το ματς της Μπαρτσελόνα.

Oι Μαδριλένοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Γκονζάλο Γκαρθία, όμως η Ρεάλ Σοσιεδάδ ισοφάρισε στο 21' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Μαδριλένοι πήραν ξανά το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βινίσιους Τζούνιορ, ενώ στο 31' ο Βαλβέρδε έστειλε την Ρεάλ στο ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων, διαμορφώνοντας το 3-1.

Το... κερασάκι στην τούρτα για τους Μαδριλένους μπήκε στο 48ο λεπτό, με τον Βινίσιους να ευστοχεί ξανά από την λευκή βούλα, γράφοντας το τελικό 4-1.