Το θέατρο του Τζολάκη και πώς ο βοηθός παραλίγο να τινάξει στον αέρα το ματς της Λιβαδειάς

Μια υπόδειξη του βοηθού Παπαδάκη μετέτρεψε το εμφανές θέατρο του Τζολάκη σε δεύτερη κίτρινη και αποβολή του Όζμπολτ, «απειλώντας» να τινάξει στον αέρα το παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να κρατήσει ηρωικά το μηδέν και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα του παρά τα όσα συνέβησαν. Και δεν ήταν λίγα, ούτε αμελητέα όσα έλαβαν χώρα στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Ο Φωτιάς απέβαλε τον Όζμπολτ του Λεβαδειακού δείχνοντάς του δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Αρχικά τον τιμώρησε με κάρτα για μια soft διαμαρτυρία, σε μια φάση που κρίνεται ως αρκετά αυστηρή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, του έδειξε και δεύτερη κίτρινη, η οποία οδήγησε στην αποβολή, για μαρκάρισμα πάνω στον Τζολάκη τη στιγμή που εκείνος εκτελούσε ελεύθερο.

Καταλάβατε γιατί τόσες μέρες λένε αριστουργματική τη διαιτησία του 🔥 κι ότι πρέπει να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές; #levoly #olympiacosfc #paofc #aekfc pic.twitter.com/qRdRA2O5VX — 𝕾𝖊𝖗𝖛𝖆𝖇𝖔 𝕱𝖎𝖉𝖊𝖒 (@athcult) February 14, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παπαδάκης ήταν αυτός που μετέτρεψε το θέατρο του Τζολάκη σε 2η κίτρινη, καθώς στην ενδοεπικοινωνία είπε ότι υπάρχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 70ό λεπτό του αγώνα, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φάνηκε να δίνει προβάδισμα στον Λεβαδειακό. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, το τέρμα δεν μέτρησε.

Για την ακρίβεια «διαπιστώθηκε» πως στο ξεκίνημα της επίθεσης ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Νασιμέντο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να ακυρώσει το γκολ.