Χιμένεθ: «Ισως θα ήταν καλύτερο να παίζουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Πανθεσσαλικό

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ενα πάρα πολύ κακό παιχνίδι από την πλευρά μας… Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα μετά από εκείνη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έκανα τρεις αλλαγές στο ημίχρονο επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος από κανέναν σήμερα. Δυστυχώς με το πέναλτι και την αποβολή δεν είχαμε καθόλου χρόνο να αλλάξουμε την εικόνα του αγώνα. Κάκιστο παιχνίδι. Ένα λυπηρό παιχνίδι από μεριάς μας και τίποτε άλλο…» σχολίασε αρχικά ο Ανδαλουσιανός.

Για την χρήση του Γένσεν στα μπακ:

«Ο Γένσεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε δεξί μπακ στη Γερμανία, όπως και στην Εθνική Φινλανδίας. Δεν ήμουν ικανοποιημένος από τα πλάγια μπακ και δεν υπήρχε άλλος, Σήμερα παίξαμε με όσους επιθετικούς έχουμε».

Για το γεγονός πως ο Άρης δεν παίζει κάτι συγκεκριμένο:

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ισως να τις θέτουν άλλοι, όχι εγώ. Είμαι 100% σύμφωνος όσον αφορά το γεγονός ότι κάνουμε κακά παιχνίδια κατωτέρου επιπέδου από εμάς. Ισως θα ήταν καλύτερο να παίζουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ».

Για αποβολή του Χόνγκλα:

«Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο...»

Για τον Μορόν:

«Ήταν χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα με ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα».