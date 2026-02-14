Μπράτσος: «Η κόκκινη κάρτα έκανε το ματς πιο…. περίπλοκο»

Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Άρη, στην κάμερα της Cosmote TV

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Βόλου, μετά το αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη.

Αναλυτικά:

«Με ικανοποιεί η εικόνα και είμαι περήφανος για τους παίκτες. Στο πρώτο μέρος μπήκαμε να… διαβάσουμε τον αντίπαλο, σε ένα ισορροπημένο ματς. Ο αντίπαλος δεν μας απειλούσε. Βρεθήκαμε με το 0-1 σε μία θέση που δεν αξίζαμε. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ισοφαρίσαμε και ήρθε μία κόκκινη που έκανε… περίπλοκο το ματς. Οταν παίζεις με έναν μεγάλο αντίπαλο όπως ο Άρης, πρέπει να προσέχεις όπως στην φάση πριν το φινάλε του ματς.

Είμαστε μία καλή ομάδα, έγινε καλή δουλειά και κάποια στιγμή θα έρθει αυτό που αξίζουμε και το ποδόσφαιρο σου δίνει πάντα αυτό που του δίνεις. Έτσι κι εμείς περιμένουμε τις φάσεις που κάναμε σήμερα και για εκατοστά δε σκοράραμε να μας τις δώσει σε γκολ στα επόμενα ματς. Επέστρεψα σπίτι μου, είμαι άνθρωπος που ανταποδίδω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει κάποιος δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου κι αυτά τα παιδιά εδώ, οι παίκτες μου αξίζουν το καλύτερο».