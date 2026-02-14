Κριτική παικτών Άρη: Άνευροι άπαντες... εκτός του Αθανασιάδη

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την νέα "γκέλα" απέναντι στον Βόλο

Αθανασιάδης 9: Ο μόνος που καταλαβαίνει που βρίσκεται. Σταθερός, θετικός και στο τέλος... σωτήριος για τους κιτρινόμαυρους

Φαμπιάνο 6: Πολλές στιγμές ασυνεννοησίας με τους διπλανούς του. Ο Βραζιλιάνος δεν θυμίζει και πολύ τον εαυτό του των περασμένων ετών

Σούντμπεργκ 5: Μοιραίος στη φάση του πέναλτι. Ο Σουηδός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα απέναντι στην μεσοεπιθετική γραμμή του Βόλου

Φαντικά 6: Καλύτερος στα αριστερά, παρά στα δεξιά για τον Άρη. Είχε να κάνει πολλές δουλειές στο αποψινό ματς.

Φρίντεκ 7: Θετικότατος στο πρώτο μέρος. Αντικαταστάθηκε πολύ νωρίς

Ράσιτς 5: Του λείπουν τα τρεξίματα του Μόντσου από δίπλα του... Δημιουργικά δεν έδειξε κάτι το σημαντικό

Χόνγκλα 4: Για άλλη μια φορά ο παίκτης του Άρη έδειξε πως στις σημαντικές φάσεις κοστίζει ακριβά για την ομάδα του.

Γένσεν 5: Σε πολύ ρηχά νερά, τόσο στον άξονα, όσο και ανασταλτικά στο πλάι...

Κουαμέ 5: Δεν τροφοδοτήθηκε σχεδόν καθόλου. Δεν πήρε μπάλες και οι επαφές του στο αντίπαλο μισό κινούνται κοντά στο μηδέν...

Πέρεθ 5: Από τις χειρότερες του μέρες με τα κιτρινόμαυρα. Δεν απέδωσε το παραμικρό επιθετικά

Ντούντου 6: ο μόνος που προσπάθησε στο πρώτο μέρος. Αντικαταστάθηκε νωρίς.

Αναπληρωματικοί:

Γκαρέ: Δεν είδαμε το παραμικρό...

Καντεβέρε: Δεν πήρε μπάλες για να βγει μπροστά...

Δώνης: Προσπάθησε να δημιουργήσει με την είσοδό του στο ματς, όμως η κόκκινη κάρτα δεν του έδωσε πολλές ευκαιρίες μετά το 50'

Αλφαρέλα: Σε πολύ ρηχά νερά... δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου