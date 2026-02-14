Τονάλι και η Νιούκαστλ στους «16»

Αν και βρέθηκε να χάνει, η Νιούκαστλ έκανε την ανατροπή εκτός έδρας κόντρα στην Άστον Βίλα που έπαιξε ένα ημίχρονο με 10 παίκτες (1-3).

Στον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας συνεχίζει η Νιούκαστλ, η οποία βγήκε νικήτρια στη μάχη του Villa Park. Η ομάδα του Έντι Χάου βρέθηκε να χάνει στο 14’ από το γκολ του «νέου» στην Άστον Βίλα, Τάμι Έιμπραχαμ, όμως οι ισορροπίες άλλαξαν στο 45+1’ όταν ο keeper των γηπεδούχων, Μπιζότ, είδε κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.

Στην επανάληψη, ο Σάντρο Τονάλι, σκόραρε στο 63’ και το 76’ γυρίζοντας μόνος του στο σκηνικό, ενώ την πρόκριση της Νιούκαστλ στους «16» της ιστορικής διοργάνωσης «σφράγισε» ο Βολτεμάντε στο 88’ διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.