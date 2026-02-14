Πέρασε από το Olimpico κόντρα στην Λάτσιο και μπήκε στην 6άδα η Αταλάντα

Η Αταλάντα επικράτησε εκτός έδρας της Λάτσιο (0-2) και προσπέρασε την Κόμο που είχε χάσει νωρίτερα από την Φιορεντίνα.

Ακόμα τουλάχιστον, η La Dea δεν είναι ίδια μετά την αποχώρηση του Τζανπιέρο Γκασπερίνι, όμως έχει τον τρόπο να είναι ψηλά και να κάνει ζημιά στις παραδοσιακές δυνάμεις. Η ομάδα που πλέον προπονεί ο Ραφαέλε Παλαντίνο, πέρασε με 0-2 από την Αιώνια Πόλη κόντρα στην Λάτσιο και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους στα πρώτα λεπτά, απειλώντας με τον Κρστόβιτς, του οποίου το τελείωμα έκοψε πάνω στη γραμμή ο Πρόβστγκααρντ. Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν χρόνο για να πατήσουν καλά με τους Μαλντίνι και Ταβάρες να είναι οι πιο δραστήριοι και η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 27’ όταν ο Τέιλορ είχε δοκάρι, όμως το γκολ το πέτυχε η Αταλάντα. Στο 39′ δόθηκε πέναλτι για χέρι του Κατάλντι και ο Έντερσον, δύο λεπτά αργότερα, ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα (0-1).

Στην επανάληψη, οι Ρωμαίοι μπήκαν δυναμικά και στο 52′ ο Νοσλίν βρέθηκαν μία ανάσα από την ισοφάριση, όμως ο Καρνεζέκι έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο 60′, όταν ο Ζαλέφσκι εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την πάσα του Μπερνασόνι και με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 0-2 που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.