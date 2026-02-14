Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για Πλζεν!

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του τσέχικου πρωταθλήματος σκαρφάλωσε η Πλζεν που λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δείχνει να είναι στο καλύτερο σημείο της σεζόν.

Τέταρτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για την Βικτόρια που πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σίγκμα Όλομουτς (1-2), χάρη σε δύο τέρματα από δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Αμφότερα τα γκολ ήρθαν σε φάσεις που ξεκίνησαν από εκτελέσεις κόρνερ και σκόρερ τους Λαβάλ (17') και Κρτσικ (45').

Η Σίγκμα Όλομουτς είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Στουρμ (22'), ωστόσο η Πλζεν κατάφερε να φτάσει στην τέταρτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, που την φέρνει πλέον σε απόσταση τριών βαθμών από την δεύτερη θέση.