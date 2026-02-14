Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ - Τέσσερις παίκτες στα «πιτς» ενόψει ΑΕΚ!

Η «μίνι» προετοιμασία του Δικεφάλου ενόψει του ντέρμπι με την Ένωση ολοκληρώθηκε με την απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου στη Νέα Μεσημβρία.
Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στην τακτική, οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Οι Ιβανούσετς , Πέλκας , Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Όπως συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, έχοντας στη διάθεσή του, όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.