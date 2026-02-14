Δίπλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν: «Έχετε δείξει ότι είστε η καλύτερη ομάδα!»

Δίπλα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, θέλοντας να «ντοπάρει» ψυχολογικά τους ασπρόμαυρους ενόψει της «μάχης» με την ΑΕΚ.

Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να μιλήσει προσωπικά στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, πίστης και συγκέντρωσης.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου στάθηκε κυρίως στη σημασία της πνευματικής ετοιμότητας. Ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και απόλυτη προσήλωση, τονίζοντας πως σε τέτοιου είδους παιχνίδια οι λεπτομέρειες και η συγκέντρωση κάνουν τη διαφορά. Υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει αποδείξει την αξία της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρουσιάζοντας ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου και δείχνοντας ότι διαθέτει χαρακτήρα πρωταθλητή.

Στην ομιλία του, ο Ιβάν Σαββίδης τους κάλεσε να μπουν στο γήπεδο με πίστη στις δυνατότητές τους, δείχνοντας το πρόσωπο που έχουν παρουσιάσει στα μεγάλα παιχνίδια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο: «Με τον κόσμο δίπλα σας μπορείτε να κερδίσετε και να δείξετε σε όλους ότι είστε αυτοί που θα πάρετε το πρωτάθλημα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

