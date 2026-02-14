Κάτρης: «Γύρισα με στόχο να δουλέψω και να βοηθήσω την ομάδα»

Ο Γιώργος Κάτρης μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ, τα όσα θα πρέπει να κάνει το «Τριφύλλι» αλλά και τις ευκαιρίες που έχει πάρει ο ίδιος στην επιστροφή του στον σύλλογο.

Ο Έλληνας αμυντικός τόνισε ότι επέστρεψε στο «Τριφύλλι» με στόχο να δουλέψει και να βοηθήσει την ομάδα του, ενώ για το ματς με την ΑΕΛ επεσήμανε ότι εάν οι «πράσινοι» μείνουν πιστοί στο πλάνο τους τότε δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre game της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Η ομάδα έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό Κυπέλλου και τώρα πλέον πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι πρέπει να κάνετε από εδώ και στο εξής προκειμένου αυτοί οι στόχοι που υπάρχουν μπροστά σας, να γίνουν πραγματικότητα;

«Πράγματι η ομάδα δυσκολεύτηκε στο Κύπελλο. Αποκλειστήκαμε και είμαστε απογοητευμένοι γι’ αυτό. Όμως θα προσπαθήσουμε να μείνουμε ενωμένοι, να διατηρήσουμε το ομαδικό κλίμα που είχαμε ειδικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο πλάνο, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να συνεχίσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Προφανώς θα παίξετε διαφορετικά στο ματς με την ΑΕΛ συγκριτικά με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσετε μια ομάδα που έχει βελτιωθεί, με νέο προπονητή και αρκετούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσετε με νίκες στο Πρωτάθλημα;

«Πιστεύω πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι. Θεωρώ πως επειδή το ματς είναι στην έδρα μας θα πρέπει να μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, να κρατήσουμε τη μπάλα, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και νομίζω πως το γκολ θα έρθει. Αν παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο, νομίζω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα».

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που επέστρεψες στην ομάδα. Έχεις μπει μάλιστα στο rotation παίζοντας κάποια ματς στη μεσαία γραμμή, ως μπακ χαφ και ως κεντρικός αμυντικός. Το περίμενες πως θα επέστρεφες και θα σου δινόταν τόσο γρήγορα η ευκαιρία να αρχίζεις να παίρνεις χρόνο συμμετοχής;

«Δεν ήξερα για το πότε θα ξεκινήσω να παίρνω χρόνο συμμετοχής. Γύρισα με ένα σκεπτικό. Να δουλέψω και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα. Από εκεί και πέρα όποτε θέλει να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής και σε όποια θέση θέλει να με χρησιμοποιήσει, είμαι έτοιμος να προσφέρω και αυτό προσπαθώ να κάνω».