Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και «πετάει» για Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ (pics) 

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στα Σπάτα και αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης μετέβη στο Ελ. Βενιζέλος προκειμένου να «πετάξει» για τη Θεσσαλονίκη εν όψει του κυριακάτικου (15/2) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η πτήση της «κιτρινόμαυρης» αποστολής είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ενώ μετά την άφιξη στο Μακεδονία η ομάδα θα αποσυρθεί στο ξενοδοχείο.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Μάρκο Νίκολιτς που αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Η αλήθεια είναι πως μέσα στην εβδομάδα υπήρξαν πολλές δοκιμές και μέχρι σήμερα η μεσοεπιθετική γραμμή μοιάζει με γρίφος. Ας ξεκινήσουμε όμως απο την άμυνα που ολα δείχνουν πως θα δουμε την γνωστή τετράδα των Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές και τον Στρακόσα στο τέρμα.

Επίσης, το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα στον άξονα θεωρείται δεδομένο και τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτηματικά. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει ως σχηματισμό το 4-4-2 τότε στην επίθεση θα ξεκινήσουν Γιόβιτς-Βάργκα και στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα θα παίξουν Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Αν επιλεγεί το 4-2-3-1 και ο Βάργκα μείνει στον πάγκο τότε στην τριάδα θα προστεθεί ένας εκ των Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον. Πάντως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποια έκπληξη καθώς έχει υπάρχει και δοκιμή με Ζίνι, ενώ υπάρχει και το σενάριο ο Νίκολιτς να διαφοροποιήσει εντελώς το σχήμα του και να πάει σε ένα στυλ Φλωρεντίας με γεμάτο άξονα και δυο παίκτες πίσω από τον Γιόβιτς (τους Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά), μια διάταξη δηλαδή 4-3-2-1. Σε αυτό το ενδεχόμενο το τρίτο χαφ θα ειναι είτε ο Μάνταλος είτε ο Περέιρα που έχει επιστρέψει και ειναι διαθέσιμος.

