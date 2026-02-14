Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και «πετάει» για Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ (pics) 

Η πτήση της «κιτρινόμαυρης» αποστολής είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ενώ μετά την άφιξη στο Μακεδονία η ομάδα θα αποσυρθεί στο ξενοδοχείο.
Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Μάρκο Νίκολιτς που αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Η αλήθεια είναι πως μέσα στην εβδομάδα υπήρξαν πολλές δοκιμές και μέχρι σήμερα η μεσοεπιθετική γραμμή μοιάζει με γρίφος. Ας ξεκινήσουμε όμως απο την άμυνα που ολα δείχνουν πως θα δουμε την γνωστή τετράδα των Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές και τον Στρακόσα στο τέρμα.
Επίσης, το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα στον άξονα θεωρείται δεδομένο και τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτηματικά. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει ως σχηματισμό το 4-4-2 τότε στην επίθεση θα ξεκινήσουν Γιόβιτς-Βάργκα και στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα θα παίξουν Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Αν επιλεγεί το 4-2-3-1 και ο Βάργκα μείνει στον πάγκο τότε στην τριάδα θα προστεθεί ένας εκ των Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον. Πάντως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποια έκπληξη καθώς έχει υπάρχει και δοκιμή με Ζίνι, ενώ υπάρχει και το σενάριο ο Νίκολιτς να διαφοροποιήσει εντελώς το σχήμα του και να πάει σε ένα στυλ Φλωρεντίας με γεμάτο άξονα και δυο παίκτες πίσω από τον Γιόβιτς (τους Γκατσίνοβιτς-Κοϊτά), μια διάταξη δηλαδή 4-3-2-1. Σε αυτό το ενδεχόμενο το τρίτο χαφ θα ειναι είτε ο Μάνταλος είτε ο Περέιρα που έχει επιστρέψει και ειναι διαθέσιμος.
