Χωρίς Σουρλή και Μελίσσα κόντρα στο «Τριφύλλι» η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με τους τραυματίες Σουρλή και Μελίσσα να μένουν εκτός αποστολής και να μην βρίσκονται στην διάθεση του Σάββα Παντελίδης.

Η ενημέρωση της ΑΕΛ:

«Ολοκληρώθηκε το πρωϊ του Σαββάτου (14/02) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικαλαϊδης για την 21η Αγωνιστική της Stoiximan Super League(15/02,21:00).

Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι».