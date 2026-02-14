Με γκολ από τα αποδυτήρια νίκησε η ΑΕΚ Κ19 τον Πανσερραϊκό

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού, χάρη σε γρήγορο γκολ του Βλιώρα.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Πανσερραϊκό σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Ο αγώνας άρχισε ιδανικά για την ΑΕΚ με γκολ στα 40 δευτερόλεπτα από τον Νίκο Βλιώρα με σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από προσπάθεια του Παλαιολόγου από τα αριστερά. Η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες να αυξήσει το σκορ, ειδικά στο β΄ μέρος με τους Παλαιολόγου, Ζουριδάκη και Γκολφίνο, όμως το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (38' Μαρτόπουλος) Γεωργίου (61' Σαμουργασίδης) Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Λούπας (61' Γκολφίνος) Παλαιολόγου, Τζαμαλής (46' Ζουριδάκης) Πόριαζης, Βλιώρας (77' Θωμάκος).