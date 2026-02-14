Μήνυμα Κόντη στους παίκτες του: «Η προσοχή μας στραμμένη στο πρωτάθλημα – Ξεχνάμε τα υπόλοιπα»

Ο Χρήστος Κόντης έβαλε τέλος τους πανηγυρισμούς των παικτών του ΟΦΗ και έστρεψε την προσοχή τους στο πρωτάθλημα.

Φρένο στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έβαλε ο Χρήστος Κόντης. Μιλώντας στους παίκτες του στα αποδυτήρια, ξεκαθάρισε πως, παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο τελικός του Κυπέλλου αργεί ακόμη και δεν πρέπει να αποσπά την ομάδα από τον βασικό στόχο της περιόδου, που αυτή τη στιγμή είναι το πρωτάθλημα και η είσοδος στα play offs «5-8».

Τα όσα είπε ο Κόντης: «Αυτό που πετύχαμε είναι πολύ σημαντικό τόσο για εμάς όσο και γενικά για την ομάδα, αλλά οι πανηγυρισμοί πρέπει να σταματήσουν εδώ, γιατί ο τελικός είναι πολύ μακριά. Με τον τελικό θα ασχοληθούμε ξανά λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι.

Από σήμερα και για τους επόμενους δύο μήνες, η ενέργεια και η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη αποκλειστικά στο πρωτάθλημα. Μπροστά μας αυτή τη στιγμή ο μοναδικός στόχος είναι το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά. Ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα.

Την Κυριακή πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τον εξίσου σημαντικό στόχο που έχουμε θέσει, τη συμμετοχή μας στα play offs 5-8. Αυτή την περίοδο θέλω να σκεφτόμαστε μόνο με γνώμονα την επίτευξη αυτού του στόχου».