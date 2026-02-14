Μεγάλο πλήγμα για Νιουκάστλ και Βραζιλία: Εκτός για δύο μήνες ο Γκιμαράες

Ο Βραζιλιάνος διεθνής ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ, Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο μυ, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων, για τουλάχιστον δύο μήνες, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «ESPN».

Κατά συνέπεια, ο έμπειρος άσος, θα χάσει τις φιλικές αναμετρήσεις της «σελεσάο» με την Γαλλία (26/3) και την Κροατία (31/3). Ο Γκιμαράες τραυματίσθηκε στον αγώνα με την Τότεναμ, που έληξε με νίκη 2-1 των «ανθρακωρύχων» και αντικαταστάθηκε στο 90ό λεπτό λόγω ενοχλήσεων.

Ο 28χρονος μέσος, εκ των βασικών «πυλώνων» στον σχεδιασμό του Κάρλο Αντσελότι, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Ο πρώην παίκτης της Λιόν αναμένεται να ταξιδέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να εξετασθεί από τον ιατρό της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ.