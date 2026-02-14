Πρεμιέρα με ντέρμπι στην Καρδίτσα

Με την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ και των πλέι άουτ στον Α’ όμιλο αρχίζει επανεκκινεί σήμερα η Super League 2.

Η δράση επιστρέφει στη Super League 2 μετά από διάλειμμα τριών εβδομάδων, με την έναρξη των πλέι οφ και πλέι άουτ. Η αρχή γίνεται σήμερα με τον Α’ όμιλο και το ντέρμπι στην Καρδίτσα, ανάμεσα στην Αναγέννηση και τη Νίκη Βόλου. Η νικήτρια θα έχει προβάδισμα στη μάχη ανόδου, την ώρα που ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρας Aktor Β.

Στη μάχη της παραμονής, ο ΠΑΣ Γιάννινα παίζει τα ρέστα του εκτός έδρας με τον Μακεδονικό, ο Καμπανιακός κοντράρεται με τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ ο ΠΑΟΚ Β ψάχνει το τρίποντο απέναντι στην Καβάλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας των πλέι οφ και πλέι άουτ:

Α' όμιλος

Σάββατο 14/2

Play off

15:00 Ηρακλής-Αστέρας Aktor Β SPORTAL.GR

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου ACTION 24

Play out

15:00 Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα MEGA NEWS

15:00 Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

15:00 ΠΑΟΚ Β'-Καβάλα SPORTAL.GR

Β' όμιλος

Κυριακή 15/2

Play off

15:00 Μαρκό-Ολυμπιακός Β MEGA NEWS

15:00 Καλαμάτα-Πανιώνιος ACTION 24

Play out

15:00 Ηλιούπολη-Παναργειακός SPORTAL.GR

15:00 Χανιά-Ελλάς Σύρου ATHLETIKO.GR

15:00 Αιγάλεω-Καλλιθέα ATHLETIKO.GR

